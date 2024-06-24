Експерт: треба негайно вирішувати питання, поки ФАБ-3000 не скидають десятками

ФАБ-3000 військові РФ здебільшого скидають на село Липці на півночі Харківщини, тоді як застосування тритонних авіабомб по Вовчанську не фіксувалося, пише в телеграмі військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Так аналітик прокоментував відео чергового застосування ФАБ-3000, за його словами, по Липцях. Коваленко зазначив, що бомба знову показала низьку точність, але жахлива потужність вибуху зруйнувала довколишні одноповерхові будівлі та завдала суттєвих пошкоджень двоповерховій будівлі.

“Є кілька здогадок, але поки що це тільки здогадки. Загалом, системність застосування ФАБ-3000 М54 з УМПК очевидна. Одна-дві на добу поступово переростуть у дві-три, три-чотири. Вже бачили на прикладі ФАБ-250/500/ 1500. Питання з протидією цьому засобу ураження через знищення носіїв необхідно вирішувати негайно, доки їх добові скиди не досягли десятків», — пише Коваленко.