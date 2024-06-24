На Харківщині ЗС РФ вийшли на системне використання ФАБ-3000 – Коваленко

“Супербомбу” ФАБ-3000 армія РФ вже неодноразово скидала в районі Липців. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про її силу, неточність та те, як з нею можна боротися.

“Біля Липців… росіяни почали продовжувати використовувати кориговані авіаційні бомби ФАБ-3000. Отже, російські окупаційні війська вийшли на системне використання ФАБ-3000 М-54 з універсальним модулем планування та корекції польоту. Це досить потужна зброя. Як ми бачимо, це вже третє відео за тиждень, але по ньому можемо зробити висновок, що це не точна зброя. Але потужність завелика, майже півтори тони вибухової речовини, навіть коли воно не влучає в ціль (а в більшості випадків, у 100% випадків, вона не влучає в ціль), цієї потужності достатньо, щоб знищувати ту будівлю, яка знаходиться за 20-30 та 50 метрів від зони вибуху. Вибухова хвиля досить потужна навіть для того, щоб якщо людина знаходиться в цій будівлі, вона отримала пошкодження внутрішніх органів. Тобто фактично це потенційно трьохсотий“, – розповів Коваленко в огляді 24 червня на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

Він зазначив, що проблема застосування росіянами таких бомб уже “гіпертрофована”. А щоб її вирішити, потрібні засоби ППО, довгоочікувані F-16 та рішучість союзників.

“Потрібно засоби протиповітряної оборони середнього та великого радіуса дії. Навіть середнього, тому що коли на Су-34 завантажують ці бомби, він дуже повільний. Вони не мають великого радіуса дії. Орієнтовно це 30-40 кілометрів. Тобто засоби ППО середнього радіуса дії можуть дотягнутися до локації, де Су-34 буде скидати цю бомбу”, – пояснив Коваленко.

“Дістати” носіїв “супербомб” можуть ракети AIM-120 AMRAAM, які запускають із літаків F-16. Нарешті їх можна було б знищувати просто на аеродромах, якби США дозволили Україні застосовувати далекобійні ракети американського виробництва по території РФ.

“Це ATACMS. Завдання ударів вглиб території Російської Федерації більше, ніж на 100 кілометрів, тобто з охопленням аеродромів, які фактично є базами розміщення Су-34. Це потрібно Україні. І це потрібно зараз, бо росіяни виводять на системне використання ФАБ-3000 – одну з найпотужніших авіаційних бомб з універсальним модулем планування та корекції польоту“, – підкреслив військово-політичний оглядач.