На Харьковщине ВС РФ вышли на системное использование ФАБ-3000 — Коваленко

«Супербомбу» ФАБ-3000 армия РФ уже неоднократно сбрасывала в районе Липцев. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о ее силе, неточности и том, как с ней можно бороться.

«Возле Липцев… россияне начали использовать корректируемые авиационные бомбы ФАБ-3000. Итак, российские оккупационные войска вышли на системное использование ФАБ-3000 М-54 с универсальным модулем планирования и корректировки полета. Это достаточно мощное оружие. Как мы видим, это уже третье видео за неделю, но по нему можем заключить, что это не точное оружие. Но мощность слишком велика — почти полторы тонны взрывчатого вещества, даже когда она не попадает в цель (а в большинстве случаев, в 100% случаев, она не попадает в цель), этой мощности достаточно, чтобы уничтожать то здание, которое находится за 20- 30 и 50 метров от зоны взрыва. Взрывная волна достаточно мощна даже для того, чтобы если человек находится в этом здании, он получил повреждение внутренних органов. То есть фактически это потенциально трехсотый», — рассказал Коваленко в обзоре 24 июня на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

Он отметил, что проблема применения россиянами таких бомб уже «гипертрофирована». А чтобы ее решить, нужны средства ПВО, долгожданные F-16 и решимость союзников.

«Требуются средства противовоздушной защиты среднего и большого радиуса действия. Даже среднего, потому что когда на Су-34 загружают эти бомбы, он очень медленный. У них нет большого радиуса действия. Примерно это 30-40 км. То есть средства ПВО среднего радиуса действия могут дотянуться до локации, где Су-34 будет сбрасывать эту бомбу», — пояснил Коваленко.

«Достать» носителей «супербомб» могут ракеты AIM-120 AMRAAM, которые запускают с самолетов F-16. Наконец, их можно было бы уничтожать прямо на аэродромах, если бы США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты американского производства по территории РФ.

«Это ATACMS. Нанесение ударов вглубь территории Российской Федерации более чем на 100 километров, то есть с охватом аэродромов, фактически являющихся базами размещения Су-34. Это нужно Украине. И это нужно сейчас, потому что россияне выводят на системное использование ФАБ-3000 – одну из самых мощных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции полета», — подчеркнул военно-политический обозреватель.