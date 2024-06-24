«Ахиллес» о терроре КАБами Харьковщины: «Насыщение ПВО еще не произошло»
Командир батальона “Ахиллес” харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко уверен, что наступит время, когда российские самолеты начнут залетать прямо в Ад.
«Противник пытается противодействовать Силам обороны всеми имеющимися способами. Управляемые авиабомбы – это то, что противник применяет максимально массированно и пытается наращивать свои способности. Самих боеприпасов на складах после развала Советского Союза осталось достаточно много. Военно-промышленный комплекс РФ способен проводить модернизацию и делать их более защищенными от средств РЭБ. И в то же время насыщение противовоздушными средствами не произошло еще в полной мере для того, чтобы мы могли приземлять с легкостью вражескую авиацию, в частности, на территории РФ», — прокомментировал в эфире нацмарафона Федоренко ситуацию с забрасыванием Харьковщины КАБами.
При этом он уверен, что такое преимущество у ВС РФ — не навсегда.
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«Наши дипломаты ведут титаническую работу, они бьются за то, чтобы Украина получила дополнительные средства противовоздушной обороны, которые помогут защитить гражданские города, в частности харьковчан. Чтобы у нас не было ситуаций, которые произошли вчера и позавчера. И соответственно это дополнительные средства, которые помогли бы нам сбивать вражескую авиацию на сложных направлениях. До того времени противник пытается применять это свое смертельное грозное оружие максимально активно и массово. Но всему свое время. Уверен в том, что их самолеты начнут залетать не на территорию местами оккупированной Украины, а прямо в Ад», — заявил комбат «Ахиллеса».
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- Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: ахиллес, война, кабы, новости Харькова, пво, федоренко;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона “Ахиллес” харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко уверен, что наступит время, когда российские самолеты начнут залетать прямо в Ад".