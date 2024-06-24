Live
  • Пн 24.06.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.23

«Ахиллес» о терроре КАБами Харьковщины: «Насыщение ПВО еще не произошло»

Политика 08:29   24.06.2024
Оксана Горун
«Ахиллес» о терроре КАБами Харьковщины: «Насыщение ПВО еще не произошло» Скриншот

Командир батальона “Ахиллес” харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко уверен, что наступит время, когда российские самолеты начнут залетать прямо в Ад.

«Противник пытается противодействовать Силам обороны всеми имеющимися способами. Управляемые авиабомбы – это то, что противник применяет максимально массированно и пытается наращивать свои способности. Самих боеприпасов на складах после развала Советского Союза осталось достаточно много. Военно-промышленный комплекс РФ способен проводить модернизацию и делать их более защищенными от средств РЭБ. И в то же время насыщение противовоздушными средствами не произошло еще в полной мере для того, чтобы мы могли приземлять с легкостью вражескую авиацию, в частности, на территории РФ», — прокомментировал в эфире нацмарафона Федоренко ситуацию с забрасыванием Харьковщины КАБами.

При этом он уверен, что такое преимущество у ВС РФ — не навсегда.

Читайте также: Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии

«Наши дипломаты ведут титаническую работу, они бьются за то, чтобы Украина получила дополнительные средства противовоздушной обороны, которые помогут защитить гражданские города, в частности харьковчан. Чтобы у нас не было ситуаций, которые произошли вчера и позавчера. И соответственно это дополнительные средства, которые помогли бы нам сбивать вражескую авиацию на сложных направлениях. До того времени противник пытается применять это свое смертельное грозное оружие максимально активно и массово. Но всему свое время. Уверен в том, что их самолеты начнут залетать не на территорию местами оккупированной Украины, а прямо в Ад», — заявил комбат «Ахиллеса».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
23.06.2024, 21:17
Главные новости Харькова 24 июня: как прошла ночь, фронт, обстрелы4
Главные новости Харькова 24 июня: как прошла ночь, фронт, обстрелы4
24.06.2024, 08:14
Синегубов об обстрелах: погибший и 12 пострадавших в Харькове, разрушения
Синегубов об обстрелах: погибший и 12 пострадавших в Харькове, разрушения
24.06.2024, 08:05
Сегодня 24 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 июня: какой праздник и день в истории
24.06.2024, 06:00
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
24.06.2024, 07:30
«Ахиллес» о терроре КАБами Харьковщины: «Насыщение ПВО еще не произошло»
«Ахиллес» о терроре КАБами Харьковщины: «Насыщение ПВО еще не произошло»
24.06.2024, 08:29

Новости по теме:

15:23
Враг пытается вернуть утраченные позиции на севере Харьковщины – «Ахиллес»
18:29
У оккупантов две недели нет продвижения на севере Харьковщины — Федоренко
10:08
«Belgorod never sleeps» — «Ахиллес» показал ночную охоту на территории РФ
10:53
Установки С-300 и С-400 начали пылать — Федоренко об ударах по РФ
10:23
Есть шансы, что сможем выбить врага с ключевых позиций на Харьковщине- Ахиллес

Вы читали новость: ««Ахиллес» о терроре КАБами Харьковщины: «Насыщение ПВО еще не произошло»»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона “Ахиллес” харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко уверен, что наступит время, когда российские самолеты начнут залетать прямо в Ад".