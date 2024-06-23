Четыре бомбы ударили по трем районам Харькова: данные прокуратуры, ГУНП, ГСЧС

В Харькове 23 июня — четыре «прилета»: бомбы попали по частному сектору, предприятию и школе. Есть разрушения, погибший и раненые. Также в городе исчезало электричество, его уже восстановили.

«Сегодня около 15 часов РФ снова ударила по городу Харьков. Сегодня под ударом оказались три района города. Это Шевченковский, Киевский и Холодногорский районы. Как и вчера, враг применил самолет Су-34, совершивший пуски четырех управляемых авиационных бомб. Прокурорами установлено, что пуски были произведены из населенного пункта Октябрьский Белгородской области. В результате этого авиационного удара две управляемые авиационные бомбы попали на территорию одного из предприятий. Еще одна управляемая авиационная бомба попала в столовую детского учебного заведения. Четвертая управляемая авиационная бомба попала в район частного сектора Холодногорского района. В результате этого авиационного удара один человек, гражданский мужчина, ему 73 года, к сожалению, погиб. Кроме того, 11 гражданских лиц, среди них двое несовершеннолетних, получили разной степени тяжести телесные повреждения», — сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Впоследствии в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры уточнили данные о пострадавших. Так, в Холодногорском районе погиб 73-летний мужчина, получили ранения и острую реакцию на стресс восемь человек: 16-летний парень, четверо мужчин и три женщины. В Шевченковском районе частично разрушено здание учебного заведения, повреждены многоэтажки и машины. Получили ранения 15-летний мальчик и 26-летняя девушка. У 43-летней женщины острая реакция на стресс. Предварительно враг применил КАБ-250 с УМПК (управляемая авиационная бомба с унифицированным модулем планирования и коррекции).

«В результате авиаударов разрушены и повреждены жилые дома, образовательное учреждение, частные домовладения, автомобили», — сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ГСЧС проинформировали: из-за одного из ударов возник пожар в частном секторе. Разрушены две хозпостройки и гараж — на общей площади около 60 квадратных метров.

«По другому адресу попадания пришлось в здание учебного заведения. Произошло частичное разрушение здания. Пострадали рядом расположенные жилые многоэтажки. Пожара не было», — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Мэр Харькова Игорь Терехов на месте одного из прилетов сообщил журналистам, что в частной школе, которая попала под удар, разрушена котельная и группы детсада. В двух жилых многоэтажках рядом вылетели окна. Без света половина Харькова была из-за повреждения кабельной сети. Водоснабжение перевели на генераторы и воду подавали со сниженным напором.

Видео: соцсети

Сейчас, по данным Харьковоблэнерго, электроснабжение Харькова восстановили.

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. На данный момент известно об одном погибшем и 10 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Терехов проинформировал, что в Харькове не работает электротранспорт, на маршруты готовятся вывести автобусы. Около 18:00 электроснабжение в Харькове восстановили, транспорт заработал.