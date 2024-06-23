В Харькове появился свет, заработало метро
В 17:55 23 июня пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что движение поездов в метро восстановлено. А пресс-служба облэнерго в 17:58 — о том, что город вновь с электричеством.
«В Харькове возобновлено электроснабжение», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
«В настоящее время движение по линиям метрополитена возобновлено», — сообщили в telegram метрополитена.
Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. На данный момент известно об одном погибшем и 10 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Терехов проинформировал, что в Харькове не работает электротранспорт, на маршруты готовятся вывести автобусы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, КП "Харьковский метрополитен", метро, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 17:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 17:55 23 июня пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что движение поездов в метро восстановлено. А пресс-служба облэнерго в 17:58 — о том, что город вновь с электричеством".