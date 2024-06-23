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В Харькове появился свет, заработало метро

Общество 17:59   23.06.2024
Оксана Горун
В Харькове появился свет, заработало метро Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В 17:55 23 июня пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что движение поездов в метро восстановлено. А пресс-служба облэнерго в 17:58 — о том, что город вновь с электричеством.

«В Харькове возобновлено электроснабжение», — проинформировала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

«В настоящее время движение по линиям метрополитена возобновлено», — сообщили в telegram метрополитена.

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. На данный момент известно об одном погибшем и 10 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Терехов проинформировал, что в Харькове не работает электротранспорт, на маршруты готовятся вывести автобусы.

Читайте также: В Харькове из-за «прилета» частично нет воды, идут ремонтные работы — мэрия

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 17:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 17:55 23 июня пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что движение поездов в метро восстановлено. А пресс-служба облэнерго в 17:58 — о том, что город вновь с электричеством".