В Харькове из-за «прилета» частично нет воды, идут ремонтные работы — мэрия

Из-за отключения электричества в Харькове некоторые насосные станции приостановили подачу воды населению, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с аварийной ситуацией на электросетях города, возникшей вследствие вражеской атаки, некоторые водопроводные насосные станции временно приостановили подачу воды населению. В настоящее время продолжаются ремонтные работы, после завершения которых водоснабжение будет осуществляться в полном объеме», — отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. На данный момент известно об одном погибшем и 10 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Терехов проинформировал, что в Харькове не работает электротранспорт, на маршруты готовятся вывести автобусы.