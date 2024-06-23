Live
  • Вс 23.06.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

В Харькове из-за «прилета» частично нет воды, идут ремонтные работы — мэрия

Происшествия 17:23   23.06.2024
Оксана Горун
В Харькове из-за «прилета» частично нет воды, идут ремонтные работы — мэрия Фото: КП «Харьковводоканал»

Из-за отключения электричества в Харькове некоторые насосные станции приостановили подачу воды населению, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с аварийной ситуацией на электросетях города, возникшей вследствие вражеской атаки, некоторые водопроводные насосные станции временно приостановили подачу воды населению. В настоящее время продолжаются ремонтные работы, после завершения которых водоснабжение будет осуществляться в полном объеме», — отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. На данный момент известно об одном погибшем и 10 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Терехов проинформировал, что в Харькове не работает электротранспорт, на маршруты готовятся вывести автобусы.

Читайте также: Зеленский показал последствия «прилета» по Харькову и напомнил про ПВО (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 23 июня: удар четырех КАБ, электричество восстановили
Главные новости Харькова 23 июня: удар четырех КАБ, электричество восстановили
23.06.2024, 18:39
Четыре бомбы ударили по трем районам Харькова: данные прокуратуры, ГУНП, ГСЧС
Четыре бомбы ударили по трем районам Харькова: данные прокуратуры, ГУНП, ГСЧС
23.06.2024, 18:20
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
22.06.2024, 21:36
Частная школа и детсад, по которым «прилетело» в Харькове, работали — Терехов
Частная школа и детсад, по которым «прилетело» в Харькове, работали — Терехов
23.06.2024, 17:45
Уже трижды атаковали россияне сегодня на Харьковском направлении — Генштаб
Уже трижды атаковали россияне сегодня на Харьковском направлении — Генштаб
23.06.2024, 11:55
В Харькове заработал электротранспорт, кроме нескольких маршрутов
В Харькове заработал электротранспорт, кроме нескольких маршрутов
23.06.2024, 18:47

Новости по теме:

10:44
Сегодня по всей Украине будет отключения света — Укрэнерго
10:39
Отключения электричества сегодня будут более продолжительными — Укрэнерго
18:22
Ночные отключения света могут начаться в Харькове и области: кого коснется
15:35
Сегодня в Харькове и области действуют графики отключений света – облэнерго
13:06
Графики отключений света в Харькове и области продлили – облэнерго

Вы читали новость: «В Харькове из-за «прилета» частично нет воды, идут ремонтные работы — мэрия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 17:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за отключения электричества в Харькове некоторые насосные станции приостановили подачу воды населению, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета".