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Зеленский показал последствия «прилета» по Харькову и напомнил про ПВО (видео)

Политика 17:12   23.06.2024
Оксана Горун
Зеленский показал последствия «прилета» по Харькову и напомнил про ПВО (видео) Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о «достаточной решительности партнеров» на фоне очередных ударов КАБами по второму крупнейшему городу страны.

«Харьков снова под ударами российских бомб. Получил все доклады. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем, есть раненые. Все необходимые службы на местах помогают людям. Спасибо всем, кто привлечен. Часть Харькова сейчас обесточена, остановилось метро. Мы все обязательно восстановим и вернем в нормальное состояние. Максимум работы для того, чтобы лишить россиян возможности терроризировать наши города. Современная ПВО для Украины, сильная боевая авиация, дальнобойное оружие и достаточная решительность партнеров – это то, что сможет остановить российских террористов», — подписал Зеленский кадры разрушенных зданий в Харькове.

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. На данный момент известно об одном погибшем и 10 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Терехов проинформировал, что в Харькове не работает электротранспорт, на маршруты готовятся вывести автобусы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 17:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский высказался о «достаточной решительности партнеров» на фоне очередных ударов КАБами по второму крупнейшему городу страны".