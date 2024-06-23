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Зеленський показав наслідки “прильоту” по Харкову та нагадав про ППО (відео)

Події 17:12   23.06.2024
Оксана Горун
Зеленський показав наслідки “прильоту” по Харкову та нагадав про ППО (відео)

Президент України Володимир Зеленський висловився про “достатню рішучість партнерів” на тлі чергових ударів КАБами по другому найбільшому місту країни.

“Харків знову під ударами російських бомб. Отримав усі доповіді. Станом на зараз відомо про одного загиблого, є поранені. Всі необхідні служби на місцях, допомагають людям. Дякую всім, хто залучений. Частина Харкова зараз знеструмлена, зупинилося метро. Ми все обовʼязково відновимо та повернемо до нормального стану. Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів”, – підписав Зеленський опубліковані кадри.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту. На цей час відомо про одного загиблого та 10 постраждалих, двоє – в тяжкому стані. Терехов поінформував, що в Харкові не працює електротранспорт, на маршрути готуються вивести автобуси.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 17:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський висловився про “достатню рішучість партнерів” на тлі чергових ударів КАБами по другому найбільшому місту країни".