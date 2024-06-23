У Харкові вже 10 постраждалих, серед них два підлітки – Синєгубов
У Харкові “прильоти” по приватному сектору та дитячому навчальному закладу, повідомив начальник ХОВА.
“Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільних об‘єктах Шевченківського та Холодногірського районів Харкова травмовано 10 людей. Одна людина загинула. Серед постраждалих двоє підлітків 15 та 16 років“, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
За його даними, дві людини – в тяжкому стані, одна отримала травми середньої тяжкості. Били по дитячому навчальному закладу та приватному сектору.
Також Харків частково знеструмлений.
“Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії”, – зазначив начальник ХОВА.
Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту. Терехов поінформував, що в Харкові не працює електротранспорт, на маршрути готуються вивести автобуси.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 16:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові “прильоти” по приватному сектору та дитячому навчальному закладу, повідомив начальник ХОВА".