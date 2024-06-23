В Харькове уже 10 пострадавших, среди них два подростка — Синегубов
В Харькове «прилеты» — по частному сектору и детскому учебному заведению, сообщил начальник ХОВА.
«В результате вражеского авиационного удара по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районах Харькова травмированы 10 человек, один человек погиб. Среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов в telegram.
По его данным, два человека — в тяжелом состоянии, один получил травмы средней тяжести. Били по детскому учебному заведению и частному сектору.
Также Харьков частично обесточен.
«Без света пока половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвратом электроэнергии», — отметил начальник ХОВА.
Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. Терехов проинформировал, что в Харькове не работает электротранспорт, на маршруты готовятся вывести автобусы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, пострадавшие, прилеты, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 16:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове «прилеты» — по частному сектору и детскому учебному заведению, сообщил начальник ХОВА".