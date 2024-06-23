Метро остановилось в Харькове после взрывов

Пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что сейчас метро работает исключительно в режиме укрытия.

«Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — отметили в telegram метрополитена.

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет.