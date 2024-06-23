Метро зупинилося в Харкові після вибухів
Фото: КП “Харківський метрополітен”
Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що зараз метро працює виключно в режимі укриття.
“Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково“, – зазначили в телеграмі метрополітену.
Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 15:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що зараз метро працює виключно в режимі укриття".