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Метро зупинилося в Харкові після вибухів

Події 15:15   23.06.2024
Оксана Горун
Метро зупинилося в Харкові після вибухів Фото: КП “Харківський метрополітен”

Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що зараз метро працює виключно в режимі укриття.

Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково“, – зазначили в телеграмі метрополітену.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 15:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що зараз метро працює виключно в режимі укриття".