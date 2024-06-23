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У Харкові вибухи – Терехов, місто атакують КАБами

Події 15:03   23.06.2024
Оксана Горун
У Харкові вибухи – Терехов, місто атакують КАБами

Близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про КАБи, які летять на Харків.

“У Харкові – вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!” – написав мер Харкова Ігор Терехов.

О 14:58 Повітряні сили ЗСУ попередили, що на Харків летять ворожі КАБи.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також підтвердив атаку – попередньо керованими авіабомбами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 15:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про КАБи, які летять на Харків".