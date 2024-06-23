У Харкові вибухи – Терехов, місто атакують КАБами
Близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про КАБи, які летять на Харків.
“У Харкові – вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!” – написав мер Харкова Ігор Терехов.
О 14:58 Повітряні сили ЗСУ попередили, що на Харків летять ворожі КАБи.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов також підтвердив атаку – попередньо керованими авіабомбами.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ВС ВСУ, Мельник, новини Харкова, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 15:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про КАБи, які летять на Харків".