У Харкові вибухи – Терехов, місто атакують КАБами

Близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про КАБи, які летять на Харків.

“У Харкові – вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні!” – написав мер Харкова Ігор Терехов.

О 14:58 Повітряні сили ЗСУ попередили, що на Харків летять ворожі КАБи.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також підтвердив атаку – попередньо керованими авіабомбами.