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Без света половина Харькова, Терехов сообщил, где были «прилеты»

Происшествия 16:07   23.06.2024
Оксана Горун
Без света половина Харькова, Терехов сообщил, где были «прилеты» Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях удара российских КАБов по городу.

«В который раз Харьков находился под обстрелами. Это было попадание КАБов. У нас есть информация о попадании в двух районах Харькова – это Шевченковский и Холодногорский районы. К сожалению, есть погибший. Кроме того, к сожалению, нет энергоснабжения примерно в половине города, остановилась работа метрополитена, наземный электротранспорт. Мы сейчас работаем над тем, чтобы выпустить на маршруты автобусы», — сказал мэр Харькова.

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. На данный момент известно об одном погибшем и пяти пострадавших в частном секторе и еще трех пострадавших в учебном заведении.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 16:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях удара российских КАБов по городу".