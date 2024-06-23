Без света половина Харькова, Терехов сообщил, где были «прилеты»

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях удара российских КАБов по городу.

«В который раз Харьков находился под обстрелами. Это было попадание КАБов. У нас есть информация о попадании в двух районах Харькова – это Шевченковский и Холодногорский районы. К сожалению, есть погибший. Кроме того, к сожалению, нет энергоснабжения примерно в половине города, остановилась работа метрополитена, наземный электротранспорт. Мы сейчас работаем над тем, чтобы выпустить на маршруты автобусы», — сказал мэр Харькова.

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. На данный момент известно об одном погибшем и пяти пострадавших в частном секторе и еще трех пострадавших в учебном заведении.