В Харькове после «прилета» пожар, количество пострадавших возросло
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших от удара КАБа в Харькове возросло до пяти, один человек погиб. Мэр Игорь Терехов дополнил: еще трое пострадавших — на месте второго «прилета».
«Число пострадавших увеличилось до пяти человек. Вражеский прилет в частное домовладение. Есть возгорание гаража и хозяйственной постройки», — написал Синегубов в telegram.
«Еще трое пострадавших в другом районе города – там удар по детскому учебному заведению», — дополнил мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору, в результате которого один человек погиб и еще четверо получили ранения. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, новости Харькова, пострадавшие, прилет, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 15:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших от удара КАБа в Харькове возросло до пяти, один человек погиб. Мэр Игорь Терехов дополнил: еще трое пострадавших — на месте второго «прилета»".