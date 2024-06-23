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У Харкові після “прильоту” пожежа кількість постраждалих зросла

Події 15:51   23.06.2024
Оксана Горун
У Харкові після “прильоту” пожежа кількість постраждалих зросла

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від удару КАБу в Харкові зросла до п’яти, одна людина загинула. Мер Ігор Терехов доповнив: ще троє постраждалих – на місці другого “прильоту”.

Кількість постраждалих збільшилася до пʼяти людей. Ворожий приліт в приватне домоволодіння. Є загоряння гаража та господарчої споруди“, – написав Синєгубов у телеграмі.

“Ще троє постраждалих в іншому районі міста – там удар по дитячому навчальному закладу”, – доповнив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору, внаслідок якого одна людина загинула та ще четверо отримали поранення. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 15:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від удару КАБу в Харкові зросла до п’яти, одна людина загинула. Мер Ігор Терехов доповнив: ще троє постраждалих – на місці другого “прильоту”".