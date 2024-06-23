Росіяни зруйнували будинки в селищі під Харковом

Армія РФ вдарила по селищу Слатине, повідомив начальник Дергачівської ДВА В’ячеслав Задоренко.

“Російські терористи завдали авіаударів по Слатиному. У селищі зруйновано декілька приватних будинків та адміністративна будівля”, – написав Задоренко в телеграмі вдень 23 червня.

Нагадаємо, близько 13:40 у Харкові чули вибухи. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про вильоти російських ракет. Офіційних даних про “прильоти” на цей час немає.