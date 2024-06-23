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Росіяни зруйнували будинки в селищі під Харковом

Події 14:35   23.06.2024
Оксана Горун
Росіяни зруйнували будинки в селищі під Харковом

Армія РФ вдарила по селищу Слатине, повідомив начальник Дергачівської ДВА В’ячеслав Задоренко.

“Російські терористи завдали авіаударів по Слатиному. У селищі зруйновано декілька приватних будинків та адміністративна будівля”, – написав Задоренко в телеграмі вдень 23 червня.

Нагадаємо, близько 13:40 у Харкові чули вибухи. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про вильоти російських ракет. Офіційних даних про “прильоти” на цей час немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 14:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила по селищу Слатине, повідомив начальник Дергачівської ДВА В’ячеслав Задоренко".