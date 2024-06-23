Росіяни зруйнували будинки в селищі під Харковом
Армія РФ вдарила по селищу Слатине, повідомив начальник Дергачівської ДВА В’ячеслав Задоренко.
“Російські терористи завдали авіаударів по Слатиному. У селищі зруйновано декілька приватних будинків та адміністративна будівля”, – написав Задоренко в телеграмі вдень 23 червня.
Нагадаємо, близько 13:40 у Харкові чули вибухи. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв про вильоти російських ракет. Офіційних даних про “прильоти” на цей час немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: задоренко, новини Харкова, обстріли, Слатино;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 14:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила по селищу Слатине, повідомив начальник Дергачівської ДВА В’ячеслав Задоренко".