Момент удару по Харкову, перші хвилини після нього: відео опублікувала поліція

Патрульна поліція показала момент вчорашнього “прильоту” по Харкову.

Відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. У Холодногірському – в підприємство. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що від удару по будинку постраждали 52 особи, з них троє дітей і один поліціянт. Загинули двоє людей. У Холодногірському районі поранення отримали чотири особи, одна загинула. Вранці 23 червня в лікарнях Харкова залишався 41 постраждалий, чотири особи – в тяжкому стані.