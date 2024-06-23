Момент удару по Харкову, перші хвилини після нього: відео опублікувала поліція
Патрульна поліція показала момент вчорашнього “прильоту” по Харкову.
Відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. У Холодногірському – в підприємство. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що від удару по будинку постраждали 52 особи, з них троє дітей і один поліціянт. Загинули двоє людей. У Холодногірському районі поранення отримали чотири особи, одна загинула. Вранці 23 червня в лікарнях Харкова залишався 41 постраждалий, чотири особи – в тяжкому стані.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 14:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульна поліція показала момент вчорашнього “прильоту” по Харкову".