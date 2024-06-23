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Рух тролейбусів проспектом Гагаріна відновили після “прильоту”

Суспільство 13:24   23.06.2024
Оксана Горун
Рух тролейбусів проспектом Гагаріна відновили після “прильоту” Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що контактну мережу міського транспорту на проспекті Гагаріна заживили. Вона постраждала від удару російського КАБу в районі автовокзалу.

“Ми вже запустили тролейбуси по проспекту Гагаріна, бо це одна з головних магістралей міста. Ми вночі все заживили”, – сказав Терехов в етері нацмарафону.

Він зазначив, що в Харкові, як і в усій Україні, діють графіки відключення електрики. Але міський транспорт (як метро, ​​так і тролейбуси із трамваями) працює.

Також мер поінформував, що електрику підключатимуть у будинку, який постраждав від “прильоту” – з першого до третього під’їздів. У будівлі першочергово закриють дах, щоб у разі дощу не затопило квартири, що вціліли.

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Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ  завдали авіаударів  по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ  влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. У Холодногірському – в підприємство. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що від удару по будинку постраждали 52 особи, з них троє дітей і один поліціянт. Загинули двоє людей. У Холодногірському районі поранення отримали чотири особи, одна загинула. Вранці 23 червня в лікарнях Харкова залишався 41 постраждалий, чотири особи – в тяжкому стані.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 13:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив, що контактну мережу міського транспорту на проспекті Гагаріна заживили. Вона постраждала від удару російського КАБу в районі автовокзалу".