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Терехов про зруйнований будинок у Харкові: обвалили під’їзд, мешканці в готелі

Події 13:03   23.06.2024
Оксана Горун
Терехов про зруйнований будинок у Харкові: обвалили під’їзд, мешканці в готелі

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону з місця вчорашнього “прильоту” по п’ятиповерхівці розповів про ліквідацію наслідків російського удару.

“Вчора ворог завдав нам чотирьох ударів КАБами по двох районах міста Харкова. На жаль, постраждав дуже серйозно житловий будинок. Є троє людей, які, на жаль, загинули. Крім цього, на цей час ми маємо 54 поранених. Серед них троє дітей”, – нагадав дані про трагедію мер Харкова.

Він зазначив, що зараз за відселенням зі зруйнованого будинку до керівництва міста звернулися троє мешканців. Нині вони – в готелі, що обслуговує людей, які опиняються в подібних обставинах. За потреби в місті є місця в гуртожитках, куди селять людей, якщо їхнє житло зруйноване.

На самому місці “прильоту” зараз працюють комунальники – прибирають будівельне сміття і закривають прорізи від вікон, що вилетіли.

“Дуже серйозні руйнування. Нам довелося разом із ДСНС завалити цілий під’їзд, бо він становив дуже велику загрозу. І сьогодні вже проєктанти зранку працювали над тим, щоб дати нам проєктно-кошторисну документацію для того, щоб відновити цей будинок”, – зазначив Терехов.

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Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ  завдали авіаударів  по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ  влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. У Холодногірському – в підприємство. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що від удару по будинку постраждали 52 особи, з них троє дітей і один поліціянт. Загинули двоє людей. У Холодногірському районі поранення отримали чотири особи, одна загинула. Вранці 23 червня в лікарнях Харкова залишався 41 постраждалий, чотири особи – в тяжкому стані.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 13:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону з місця вчорашнього “прильоту” по п’ятиповерхівці розповів про ліквідацію наслідків російського удару".