Терехов о разрушенном КАБом доме в Харькове: обвалили подъезд, жильцы в отеле

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона с места вчерашнего «прилета» по пятиэтажке рассказал о ликвидации последствий российского удара.

«Вчера враг нанес нам четыре удара КАБами по двум районам города Харькова. К сожалению, пострадал очень серьезно жилой дом. Есть три человека, которые, к сожалению, погибли. Кроме этого, на данный момент мы имеем 54 раненых. Среди них трое детей», — напомнил данные о трагедии мэр Харькова.

Он отметил, что сейчас за отселением из разрушенного дома к руководству города обратились трое жильцов. Сейчас они — в гостинице, обслуживающей людей, которые оказываются в подобных обстоятельствах. При необходимости в городе есть места в общежитиях, куда селят людей, если их жилье разрушено.

На самом месте «прилета» сейчас работают коммунальщики — убирают строительный мусор и закрывают проемы от вылетевших окон.

«Очень серьезные разрушения. Нам пришлось вместе с ГСЧС обрушить целый подъезд, потому что он представлял очень большую угрозу. И сегодня уже проектанты с утра работали над тем, чтобы дать нам проектно-сметную документацию для того, чтобы восстановить этот дом», — отметил Терехов.

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Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. В Холодногорском — в предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что от удара по дому пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. В Холодногорском районе ранения получили четыре человека, один погиб. Утром 23 июня в больницах Харькова оставался 41 пострадавший, четыре человека — в тяжелом состоянии.