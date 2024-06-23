Движение троллейбусов по проспекту Гагарина восстановили после «прилета»

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что контактную сеть городского транспорта на проспекте Гагарина запитали. Она пострадала в результате удара российского КАБа в районе автовокзала.

«Мы уже запустили троллейбусы по проспекту Гагарина, потому что это одна из главных магистралей города. Мы ночью все запитали», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Он отметил, что в Харькове, как и во всей Украине, действуют графики отключения электричества. Но городской транспорт (как метро, так и троллейбусы с трамваями) работает.

Также мэр проинформировал, что электричество будут подключать в доме, пострадавшем от «прилета» — с первого по третий подъезды. В здании первоочередно закроют крышу, чтобы в случае дождя не затопило уцелевшие квартиры.

Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. В Холодногорском — в предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что от удара по дому пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. В Холодногорском районе ранения получили четыре человека, один погиб. Утром 23 июня в больницах Харькова оставался 41 пострадавший, четыре человека — в тяжелом состоянии.