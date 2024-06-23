Движение троллейбусов по проспекту Гагарина восстановили после «прилета»
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что контактную сеть городского транспорта на проспекте Гагарина запитали. Она пострадала в результате удара российского КАБа в районе автовокзала.
«Мы уже запустили троллейбусы по проспекту Гагарина, потому что это одна из главных магистралей города. Мы ночью все запитали», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.
Он отметил, что в Харькове, как и во всей Украине, действуют графики отключения электричества. Но городской транспорт (как метро, так и троллейбусы с трамваями) работает.
Также мэр проинформировал, что электричество будут подключать в доме, пострадавшем от «прилета» — с первого по третий подъезды. В здании первоочередно закроют крышу, чтобы в случае дождя не затопило уцелевшие квартиры.
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Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. В Холодногорском — в предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что от удара по дому пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. В Холодногорском районе ранения получили четыре человека, один погиб. Утром 23 июня в больницах Харькова оставался 41 пострадавший, четыре человека — в тяжелом состоянии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, проспект гагарина, терехов, троллейбусы;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 13:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что контактную сеть городского транспорта на проспекте Гагарина запитали. Она пострадала в результате удара российского КАБа в районе автовокзала".