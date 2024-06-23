Момент удара по Харькову и первых минут после него: видео опубликовала полиция

Патрульная полиция показала момент вчерашнего «прилета» по Харькову.

Видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. В Холодногорском — в предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что от удара по дому пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. В Холодногорском районе ранения получили четыре человека, один погиб. Утром 23 июня в больницах Харькова оставался 41 пострадавший, четыре человека — в тяжелом состоянии.