Момент удара по Харькову и первых минут после него: видео опубликовала полиция
Патрульная полиция показала момент вчерашнего «прилета» по Харькову.
Видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. В Холодногорском — в предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что от удара по дому пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. В Холодногорском районе ранения получили четыре человека, один погиб. Утром 23 июня в больницах Харькова оставался 41 пострадавший, четыре человека — в тяжелом состоянии.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 14:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция показала момент вчерашнего «прилета» по Харькову".