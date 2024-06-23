Россияне разрушили дома в поселке под Харьковом

Армия РФ ударила по поселку Слатино, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Российские террористы нанесли авиаудары по Слатино. В поселке разрушены несколько частных домов и административное здание. Данные о пострадавших уточняются», — написал Задоренко в telegram днем 23 июня.

Напомним, около 13:40 в Харькове слышали взрывы. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о вылетах российских ракет. Официальных данных о «прилетах» на данный момент нет.