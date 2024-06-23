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Россияне разрушили дома в поселке под Харьковом

Происшествия 14:35   23.06.2024
Оксана Горун
Россияне разрушили дома в поселке под Харьковом

Армия РФ ударила по поселку Слатино, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Российские террористы нанесли авиаудары по Слатино. В поселке разрушены несколько частных домов и административное здание. Данные о пострадавших уточняются», — написал Задоренко в telegram днем 23 июня.

Напомним, около 13:40 в Харькове слышали взрывы. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о вылетах российских ракет. Официальных данных о «прилетах» на данный момент нет.

Читайте также: Момент удара по Харькову и первых минут после него: видео опубликовала полиция

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 14:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по поселку Слатино, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".