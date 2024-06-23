Взрывы слышали в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях

В Харькове около 13:40 раздался взрыв, следом — еще несколько. Перед взрывами начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.

«Жители города Харькова и Харьковской области – находитесь в укрытиях!» — призвал Сергей Мельник.

Следом в городе раздался взрыв. Мониторинговые каналы сообщили об активности пусковых в Белгородской области и вылетах российских ракет. Атаку ракетами подтвердил и начальник Харьковского военного гарнизона.