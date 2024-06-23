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Взрывы слышали в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях

Происшествия 13:43   23.06.2024
Оксана Горун
Взрывы слышали в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях

В Харькове около 13:40 раздался взрыв, следом — еще несколько. Перед взрывами начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.

«Жители города Харькова и Харьковской области – находитесь в укрытиях!» — призвал Сергей Мельник.

Следом в городе раздался взрыв. Мониторинговые каналы сообщили об активности пусковых в Белгородской области и вылетах российских ракет. Атаку ракетами подтвердил и начальник Харьковского военного гарнизона.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 13:40 раздался взрыв. Перед ним начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях".