Взрывы слышали в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях
В Харькове около 13:40 раздался взрыв, следом — еще несколько. Перед взрывами начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.
«Жители города Харькова и Харьковской области – находитесь в укрытиях!» — призвал Сергей Мельник.
Следом в городе раздался взрыв. Мониторинговые каналы сообщили об активности пусковых в Белгородской области и вылетах российских ракет. Атаку ракетами подтвердил и начальник Харьковского военного гарнизона.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 13:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 13:40 раздался взрыв. Перед ним начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях".