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Вибухи чули в Харкові, Мельник закликав бути в укриттях

Події 13:43   23.06.2024
Оксана Горун
Вибухи чули в Харкові, Мельник закликав бути в укриттях

У Харкові близько 13:40 пролунав вибух, потім ще декілька. Перед вибухами начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях.

“Мешканці міста Харків та харківської області – перебувайте в укриттях!” – закликав Сергій Мельник.

Слідом у місті пролунав вибух. Моніторингові канали повідомили про активність пускових у Бєлгородській області та вильоти російських ракет. Атаку ракетами підтвердив і начальник Харківського військового гарнізону.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 13:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 13:40 пролунав вибух, потім ще декілька. Перед вибухами начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях".