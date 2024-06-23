Вибухи чули в Харкові, Мельник закликав бути в укриттях
У Харкові близько 13:40 пролунав вибух, потім ще декілька. Перед вибухами начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях.
“Мешканці міста Харків та харківської області – перебувайте в укриттях!” – закликав Сергій Мельник.
Слідом у місті пролунав вибух. Моніторингові канали повідомили про активність пускових у Бєлгородській області та вильоти російських ракет. Атаку ракетами підтвердив і начальник Харківського військового гарнізону.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 13:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 13:40 пролунав вибух, потім ще декілька. Перед вибухами начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях".