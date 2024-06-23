Вибухи чули в Харкові, Мельник закликав бути в укриттях

У Харкові близько 13:40 пролунав вибух, потім ще декілька. Перед вибухами начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав перебувати в укриттях.

“Мешканці міста Харків та харківської області – перебувайте в укриттях!” – закликав Сергій Мельник.

Слідом у місті пролунав вибух. Моніторингові канали повідомили про активність пускових у Бєлгородській області та вильоти російських ракет. Атаку ракетами підтвердив і начальник Харківського військового гарнізону.