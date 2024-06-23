Из-за российского удара Харьков частично обесточен — облэнерго
После «прилета» 23 июня в части районов Харькова пропал свет. В облэнерго сообщили, что уже работают над восстановлением.
«В результате вражеского обстрела Харькова обесточена часть потребителей города. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения для скорейшего заживления абонентов», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. На данный момент известно об одном погибшем и пяти пострадавших в частном секторе и еще трех пострадавших в учебном заведении.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, новости Харькова, прилет, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 15:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После «прилета» 23 июня в части районов Харькова пропал свет. В облэнерго сообщили, что уже работают над восстановлением".