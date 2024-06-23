Из-за российского удара Харьков частично обесточен — облэнерго

После «прилета» 23 июня в части районов Харькова пропал свет. В облэнерго сообщили, что уже работают над восстановлением.

«В результате вражеского обстрела Харькова обесточена часть потребителей города. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения для скорейшего заживления абонентов», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. На данный момент известно об одном погибшем и пяти пострадавших в частном секторе и еще трех пострадавших в учебном заведении.