Через російський удар Харків частково знеструмлено – обленерго
Після “прильоту” 23 червня в частині районів Харкова зникло світло. В обленерго повідомили, що вже працюють над відновленням.
“Внаслідок ворожого обстрілу Харкова знеструмлено частину споживачів міста. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для якнайшвидшого заживлення абонентів“, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту. На цей час відомо про одного загиблого та п’ятьох постраждалих у приватному секторі та ще трьох постраждалих у навчальному закладі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, новини Харкова, прилет, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 15:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після “прильоту” 23 червня в частині районів Харкова зникло світло. В обленерго повідомили, що вже працюють над відновленням".