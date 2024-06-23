У Харкові через “приліт” частково немає води, йдуть ремонтні роботи – мерія

Через відключення електрики у Харкові деякі насосні станції призупинили подачу води населенню, повідомила пресслужба Харківської міськради.

“Комунальне підприємство “Харківводоканал” повідомляє, що у зв’язку з аварійною ситуацією на електромережах міста, що виникла внаслідок ворожої атаки, деякі водопровідні насосні станції тимчасово призупинили подачу води населенню. Наразі тривають ремонтні роботи, після завершення яких водопостачання буде здійснюватися в повному обсязі”, – зазначили у пресслужбі Харківської міськради.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту. На цей час відомо про одного загиблого та 10 постраждалих, двоє – в тяжкому стані. Терехов поінформував, що в Харкові не працює електротранспорт, на маршрути готуються вивести автобуси.