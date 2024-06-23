У Харкові з’явилося світло, запрацювало метро

О 17:55 23 червня пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що рух поїздів у метро відновлено. А пресслужба обленерго о 17:58 – про те, що місто знову з електрикою.

“У Харкові відновлено електропостачання”, – поінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

“Наразі рух лініями метрополітену відновлено”, – повідомили в телеграмі метрополітену.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту. На цей час відомо про одного загиблого та 10 постраждалих, двоє – в тяжкому стані. Терехов поінформував, що в Харкові не працює електротранспорт, на маршрути готуються вивести автобуси.