Live
  • Нд 23.06.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

У Харкові з’явилося світло, запрацювало метро

Суспільство 17:59   23.06.2024
Оксана Горун
У Харкові з’явилося світло, запрацювало метро Фото: КП “Харківський метрополітен”

О 17:55 23 червня пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що рух поїздів у метро відновлено. А пресслужба обленерго о 17:58 – про те, що місто знову з електрикою.

“У Харкові відновлено електропостачання”, – поінформувала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

“Наразі рух лініями метрополітену відновлено”, – повідомили в телеграмі метрополітену.

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту. На цей час відомо про одного загиблого та 10 постраждалих, двоє – в тяжкому стані. Терехов поінформував, що в Харкові не працює електротранспорт, на маршрути готуються вивести автобуси.

Читайте також: У Харкові через «приліт» частково немає води, йдуть ремонтні роботи — мерія

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові запрацював електротранспорт, окрім кількох маршрутів
У Харкові запрацював електротранспорт, окрім кількох маршрутів
23.06.2024, 18:47
Чотири бомби вдарили по трьох районах Харкова: дані прокуратури, ГУНП, ДСНС
Чотири бомби вдарили по трьох районах Харкова: дані прокуратури, ГУНП, ДСНС
23.06.2024, 18:20
Приватна школа та дитсадок, по яких “прилетіло” в Харкові, працювали – Терехов
Приватна школа та дитсадок, по яких “прилетіло” в Харкові, працювали – Терехов
23.06.2024, 17:45
У Харкові з’явилося світло, запрацювало метро
У Харкові з’явилося світло, запрацювало метро
23.06.2024, 17:59
Метро зупинилося в Харкові після вибухів
Метро зупинилося в Харкові після вибухів
23.06.2024, 15:15
Без світла половина Харкова, Терехов повідомив, де були “прильоти”
Без світла половина Харкова, Терехов повідомив, де були “прильоти”
23.06.2024, 16:07

Новини за темою:

17:59
У Харкові з’явилося світло, запрацювало метро
11:53
Електрика на Харківщині – не на 1-му місці – Синєгубов про підготовку до зими
08:33
У Харкові розроблять муніципальну програму доступного житла
16:56
Харків’яни – найбайдужіші до того, як влада витрачає гроші на відновлення
11:04
Розбомблені ферми та робота в мінус: ХОВА – про реалії агросектору Харківщини

Ви читали новину: «У Харкові з’явилося світло, запрацювало метро»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 17:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 17:55 23 червня пресслужба КП “Харківський метрополітен” повідомила, що рух поїздів у метро відновлено. А пресслужба обленерго о 17:58 – про те, що місто знову з електрикою".