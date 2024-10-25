«Делали это тихо»: на что прокуроры Харьковщины тратят свои миллионные пенсии

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, на что прокуроры тратят свои пенсии.

Украинский военкор, редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов рассказал, что отправил Фильчакову запрос на тему пенсий, которые руководители прокуратур получают одновременно с зарплатой. При этом, ссылаясь на статью «Цензор. НЕТ», он акцентировал, что именно харьковские правоохранители возглавляют рейтинг самых богатых прокуроров-пенсионеров. Каждый из двух заместителей руководителя облпрокуратуры, а также сам Фильчаков, получили за прошлый год около миллиона гривен.

«Полученные деньги прокуроры тратят на нужды нашей армии, защищающей Харьковщину. Речь идет о ряде военных подразделений: это 92, 14 и 225 отдельных штурмовых бригад, 36 ОШБр морской пехоты. За период полномасштабной войны прокуроры оказали помощь на сумму более 8 млн гривен. Скажу отдельно: мы и до войны помогали тем, кто в этом нуждается. У нас есть детское учреждение – Богодуховская специальная школа, которой мы систематически помогаем на протяжении многих лет. Кроме того, мы годами занимаемся и воспитанниками Счастинской областной общеобразовательной школы-интерната (Луганская область). По инициативе наших сотрудников приобретена необходимая техника для деток, одежда. Также дети часто приезжали в Харьков на несколько недель. За свои средства мы старались сделать все возможное для их комфортного отдыха: организовали жилье, экскурсии, прогулки, отдых на природе и другой досуг», – утверждает Фильчаков в ответе за запрос.

Также среди заведений, которыми, по словам начальника облпрокуратуры, опекаются правоохранители, – областная детская больница, дом малютки, специнтернат для детей с нарушениями развития. При этом Фильчаков акцентировал, что ни он, ни один из его заместителей не получают пенсии по инвалидности – все по выслуге лет.

«Сейчас около 1 миллиона гривен мы направляем на закупку дронов для 13 бригады Нацгвардии «Хартия», которая ведет тяжелые бои под Харьковом. Также хочу отметить самый главный вопрос. Теперь нами совместно с военными разработан механизм более эффективного использования пенсионных средств прокуроров на нужды армии.

С этого времени руководство областной и окружных прокуратур, получающих пенсии, будут продолжать тратить пенсионные средства на нужды военных подразделений, защищающих Харьковский регион. Это будет осуществляться путем перечисления пенсионных выплат на соответствующие прямые счета этих подразделений с целью более оперативного использования и самостоятельного определения наиболее актуальных для них потребностей.

Мы всегда помогали нашим военным, однако делали это тихо и без пиара», – добавил Фильчаков.

В свою очередь Бутусов отметил, что подобные запросы отправил и другим прокурорам, которые получают наибольшие пенсии по Украине. Ответы опубликует по мере их получения.

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