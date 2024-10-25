«Робили це тихо»: на що прокурори Харківщини витрачають свої мільйонні пенсії

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, на що прокурори витрачають свої пенсії.

Український військкор, редактор «Цензор. НЕТ» Юрій Бутусов розповів, що надіслав Фільчакову запит на тему пенсій, які керівники прокуратур отримують одночасно із зарплатою. При цьому, посилаючись на статтю «Цензор. НЕТ», він акцентував, що саме харківські правоохоронці очолюють рейтинг найбагатших прокурорів-пенсіонерів. Кожен із двох заступників керівника облпрокуратури, а також сам Фільчаков, отримали за минулий рік близько мільйона гривень.

“Отримані гроші прокурори витрачають на потреби нашої армії, яка боронить Харківщину. Мова йде про низку військових підрозділів: це 92, 14 та 225 окремі штурмові бригади, 36 ОШБр морської піхоти. За період повномасштабної війни прокурорами було надано допомогу на суму понад 8 млн гривень. Скажу окремо: ми і до війни допомагали тим, хто цього потребує. У нас є дитячий заклад — Богодухівська спеціальна школа, якій ми систематично допомагаємо протягом багатьох років. Крім того, ми роками опікуємось і вихованцями Щастинської обласної загальноосвітньої школи-інтернату (Луганська область). За ініціативи наших співробітників придбано необхідну техніку для діток, одяг. Також діти часто приїжджали до Харкова на декілька тижнів. За власні кошти ми намагались зробити все можливе для їх комфортного відпочинку: організували житло, екскурсії, прогулянки, відпочинок на природі та інше дозвілля.”, – стверджує Фільчаков у відповіді за запит.

Також серед закладів, якими, за словами начальника облпрокуратури, опікуються правоохоронці – обласна дитяча лікарня, будинок малюка, спецінтернат для дітей із порушеннями розвитку. При цьому Фільчаков акцентував, що ні він, ні один із його заступників не отримують пенсії з інвалідності – всі за вислугою років.

“Зараз близько 1 мільйона гривень ми направляємо на закупівлю дронів для 13-ої бригади Нацгвардії «Хартія», яка веде важкі бої під Харковом. Також хочу наголосити на найголовнішому питанні. Тепер нами спільно з військовими розроблено механізм більш ефективного використання пенсійних коштів прокурорів на потреби армії. З цього часу керівництво обласної та окружних прокуратур, які отримують пенсії, будуть продовжувати витрачати пенсійні кошти на потреби військових підрозділів, які захищають Харківський регіон. Це буде здійснюватись шляхом перерахування пенсійних виплат на відповідні прямі рахунки цих підрозділів з метою їх більш оперативного використання та самостійного визначення найактуальніших для них потреб. Ми завжди допомагали нашим військовим, проте робили це тихо і без піару», – додав Фільчаков.

Своєю чергою, Бутусов зазначив, що подібні запити надіслав і іншим прокурорам, які отримують найбільші пенсії по Україні.