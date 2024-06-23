Частная школа и детсад, по которым «прилетело» в Харькове, работали — Терехов
Учебное заведение в Харькове, по которому пришелся удар российскими КАБами 23 июня, принимало детей, несмотря на то, что коммунальные и государственные школы в городе работают только онлайн или в укрытиях.
«Частное учебное заведение. Да, оно работало. И несколько раз мы предупреждали и обращались в соответствующие органы. Оно работало. И счастье, что было воскресенье, — сказал журналистам мэр Харькова Игорь Терехов на месте «прилета». — У нас есть наши учебные заведения, которые, как вы знаете, не работают, поэтому мы вынуждены создавать подземные пространства, чтобы дети учились. И сейчас, когда мы проводим выпускные вечера, мы проводим их в безопасных условиях под землей, в сертифицированном помещении. Что касается этого учебного заведения, было несколько предупреждений, мы обращались в ХОВА, потому что у них есть рычаги, чтобы не работали такие заведения. Да, конечно, была комбинированная форма обучения, но никто не был гарантирован. Если бы это произошло в понедельник, вы понимаете, что могло бы быть».
Видео: соцсети
Напомним, около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору. Начальник ХОВА информировал о «прилете» по гражданскому объекту. На данный момент известно об одном погибшем и 10 пострадавших, двое — в тяжелом состоянии. Терехов проинформировал, что в Харькове не работает электротранспорт, на маршруты готовятся вывести автобусы.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 17:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учебное заведение в Харькове, по которому пришелся удар российскими КАБами 23 июня, принимало детей, несмотря на то, что коммунальные и государственные школы в городе работают только онлайн или в укрытиях".