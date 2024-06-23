Приватна школа та дитсадок, по яких “прилетіло” в Харкові, працювали – Терехов

Навчальний заклад у Харкові, по якому припав удар російськими КАБами 23 червня, приймав дітей, попри те, що комунальні та державні школи в місті працюють лише онлайн чи в укриттях.

“Приватний навчальний заклад. Так, він працював. І кілька разів ми попереджали та зверталися до відповідних органів. Він працював. І щастя, що була неділя, – сказав журналістам мер Харкова Ігор Терехов на місці “прильоту”. – У нас є наші навчальні заклади, які, як ви знаєте, не працюють, тому ми змушені створювати підземні простори, щоб діти навчалися. І зараз, коли ми проводимо випускні вечори, ми проводимо в безпечних умовах під землею. Під землею в сертифікованому приміщенні. Що стосується цього навчального закладу, було декілька попереджень, ми зверталися до ХОВА, бо вони мають важелі, щоб не працювали такі заклади. Так, звісно, була комбінована форма навчання, але ніхто не був гарантований. Якби це сталося в понеділок, ви розумієте, що могло бути“.

Відео: соцмережі

Нагадаємо, близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору. Начальник ХОВА поінформував про “приліт” по цивільному об’єкту. На цей час відомо про одного загиблого та 10 постраждалих, двоє – в тяжкому стані. Терехов поінформував, що в Харкові не працює електротранспорт, на маршрути готуються вивести автобуси.