До 52 человек возросло количество раненых из-за удара КАБом в Харькове (видео)

По состоянию на 20:20 количество пострадавших возросло до 52 человек, среди них 23 мужчины, 26 женщин и три девушки в возрасте 12, 13 и 17 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Еще три человека погибли.

Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. Первые три этажа полностью разрушены. Погибли три человека, еще 37 получили травмы разной степени тяжести, среди них две девочки 12 и 13 лет.