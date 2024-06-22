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До 52 человек возросло количество раненых из-за удара КАБом в Харькове (видео)

Происшествия 21:12   22.06.2024
Оксана Якушко
До 52 человек возросло количество раненых из-за удара КАБом в Харькове (видео) Фото: Патрульная полиция Харьковской области

По состоянию на 20:20 количество пострадавших возросло до 52 человек, среди них 23 мужчины, 26 женщин и три девушки в возрасте 12, 13 и 17 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Еще три человека погибли.

Напомним, 22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. Первые три этажа полностью разрушены. Погибли три человека, еще 37 получили травмы разной степени тяжести, среди них две девочки 12 и 13 лет.

Фото: Патрульная полиция Харьковской области

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 21:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 20:20 количество пострадавших возросло до 52 человек, среди них 23 мужчины, 26 женщин и три девушки в возрасте 12, 13 и 17 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.".