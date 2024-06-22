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До 52 осіб зросла кількість поранених внаслідок удару КАБом у Харкові (відео)

Події 21:12   22.06.2024
Оксана Якушко
До 52 осіб зросла кількість поранених внаслідок удару КАБом у Харкові (відео)

Станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 осіб, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

Ще троє людей загинули.

Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ  завдали авіаударів  по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ  потрапив  до 5-поверхового житлового будинку. Перші три поверхи повністю зруйновано. Загинуло  троє людей, ще 37 отримали  травми різного ступеня тяжкості, серед них дві дівчинки 12 та 13 років.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 21:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 осіб, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".