До 52 осіб зросла кількість поранених внаслідок удару КАБом у Харкові (відео)
Станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 осіб, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Ще троє людей загинули.
Нагадаємо, 22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ потрапив до 5-поверхового житлового будинку. Перші три поверхи повністю зруйновано. Загинуло троє людей, ще 37 отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них дві дівчинки 12 та 13 років.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: загиблі, КАБ, поранені, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 21:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 20:20 кількість постраждалих зросла до 52 осіб, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".