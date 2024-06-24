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Вопрос нужно решать срочно, пока ФАБ-3000 не сбрасывают десятками — Коваленко

Происшествия 19:08   24.06.2024
Елена Нагорная
Вопрос нужно решать срочно, пока ФАБ-3000 не сбрасывают десятками — Коваленко

ФАБ-3000 военные РФ в основном сбрасывают на село Липцы на севере Харьковщины, в то время как применение трёхтонных авиабомб по Волчанску не фиксировалось, пишет в Telegram военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко.

Так аналитик прокомментировал видео очередного применения ФАБ-3000, по его словам, по Липцам. Коваленко отметил, что бомба вновь показала низкую точность, но чудовищная мощность взрыва разрушила близлежащие одноэтажные строения и нанесла существенные повреждения двухэтажному зданию.

«Есть несколько догадок, но пока это только догадки. В целом, системность применения ФАБ-3000 М54 с УМПК очевидна. Одна-две в сутки постепенно перерастёт в две-три, три-четыре. Уже видели на примере ФАБ-250/500/1500. Вопрос с противодействием данному средству поражения через уничтожение носителей необходимо решать незамедлительно, пока их суточные сбросы не достигли десятков», — пишет Коваленко.

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Автор: Елена Нагорная
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Вопрос нужно решать срочно, пока ФАБ-3000 не сбрасывают десятками — Коваленко
Вопрос нужно решать срочно, пока ФАБ-3000 не сбрасывают десятками — Коваленко
24.06.2024, 19:08

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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 19:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ФАБ-3000 военные РФ в основном сбрасывают на село Липцы на севере Харьковщины, в то время как применение трёхтонных авиабомб по Волчанску не фиксировалось, пишет в Telegram военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко.".