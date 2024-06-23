За сутки на Харьковском направлении сбили семь БПЛА-разведчиков РФ

Воздушное командование «Схід» сообщило об уничтожении российских ZALA, SuperCam и «орланов» на Харьковском направлении.

«За прошедшие сутки 22 июня 2024 года противовоздушной обороной востока Украины уничтожены разведывательные семь разведывательных беспилотников на Харьковском направлении: 3 «ZALA», 2 «SuperCam», 2 «Орлан-10», — проинформировали на странице ВК «Схід» в facebook.