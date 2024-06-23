Live
  • Вс 23.06.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

За сутки на Харьковском направлении сбили семь БПЛА-разведчиков РФ

Происшествия 10:00   23.06.2024
Оксана Горун
За сутки на Харьковском направлении сбили семь БПЛА-разведчиков РФ

Воздушное командование «Схід» сообщило об уничтожении российских ZALA, SuperCam и «орланов» на Харьковском направлении.

«За прошедшие сутки 22 июня 2024 года противовоздушной обороной востока Украины уничтожены разведывательные семь разведывательных беспилотников на Харьковском направлении: 3 «ZALA», 2 «SuperCam», 2 «Орлан-10», — проинформировали на странице ВК «Схід» в facebook.

Читайте также: ISW: российские силы резко снизили темп наступления на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
Популярно
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
22.06.2024, 21:36
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте «прилета» (фото)
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте «прилета» (фото)
23.06.2024, 07:21
Будет бушевать гроза. Завтра в Харьковской области опасная погода
Будет бушевать гроза. Завтра в Харьковской области опасная погода
22.06.2024, 15:25
Главные новости Харькова 23 июня: уничтожили пункт управления полка РФ
Главные новости Харькова 23 июня: уничтожили пункт управления полка РФ
23.06.2024, 10:24
У границы с Харьковщиной в РФ уничтожили пункт управления полка оккупантов
У границы с Харьковщиной в РФ уничтожили пункт управления полка оккупантов
23.06.2024, 10:20
Питомник для бездомных животных уничтожили россияне под Харьковом (фото)
Питомник для бездомных животных уничтожили россияне под Харьковом (фото)
23.06.2024, 11:06

Новости по теме:

10:00
За сутки на Харьковском направлении сбили семь БПЛА-разведчиков РФ
11:37
Дроны ГПСУ уничтожили пехоту РФ, которая пряталась в районе Волчанска (видео)
08:44
Самолетики из пенопласта с Харьковщины вскрывают ПВО РФ на Белгородщине — ВСУ
10:08
«Belgorod never sleeps» — «Ахиллес» показал ночную охоту на территории РФ
09:10
Украинские силы ослабляют ПВО РФ, в том числе в Белгороде, ожидая F-16 — ISW

Вы читали новость: «За сутки на Харьковском направлении сбили семь БПЛА-разведчиков РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» сообщило об уничтожении российских ZALA, SuperCam и «орланов» на Харьковском направлении".