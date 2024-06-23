ISW: российские силы резко снизили темп наступления на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) констатирует: атаки оккупантов на Харьковщине сходят на нет, на этом фоне они активизировались в Донецкой области.

«Российские силы, судя по всему, усиливают темп своих наступательных операций в Донецкой области, одновременно снижая интенсивность атак на севере Харьковской области», — написали аналитики ISW в сводке по итогам 22 июня.

По их данным, интенсивность атак возросла на направлении Торецк-Горловка (к юго-западу от Часового Яра), на котором практически бездействовали на протяжении всего 2024 года. Это изменение, по мнению специалистов Института изучения войны, заслуживает внимания.

«Напротив, темп российских наступательных операций на севере Харьковской области в последние дни резко снизился, особенно по сравнению с началом российских наступательных операций к северу и северо-востоку от Харькова в середине мая 2024 года. ISW уже давно оценил, что российское командование планировало свою наступательную операцию в Харьковской области, чтобы закрепить украинскую живую силу и дефицитную технику вдоль северной границы, чтобы предоставить российским силам возможность вновь активизировать наступательные операции на других, более важных участках театра военных действий, особенно в Донецкой области. Украинские источники подтвердили, что некоторые украинские силы перебросили подразделения на Харьковское направление из Донецкой области, поэтому российские силы могут использовать эту предполагаемую слабость украинских линий для усиления атак, особенно на направлении Торецк-Горловка», — считают в ISW.

Также по их прогнозам может еще сильнее активизироваться фронт в направлении Часового Яра и вокруг Авдеевки.