ISW: російські сили різко знизили темп наступу на Харківщині
Інститут вивчення війни (ISW) констатує: атаки окупантів на Харківщині сходять нанівець, на цьому тлі вони активізувалися на Донеччині.
“Російські сили, зважаючи на все, посилюють темп своїх наступальних операцій у Донецькій області, одночасно знижуючи інтенсивність атак на півночі Харківської області”, – написали аналітики ISW у зведенні за підсумками 22 червня.
За їхніми даними, інтенсивність атак зросла на напрямку Торецьк-Горлівка (на південний захід від Часового Яру), на якому практично не було активності протягом усього 2024 року. Ця зміна, на думку фахівців Інституту вивчення війни, заслуговує на увагу.
“Навпаки, темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області в останні дні різко знизився, особливо в порівнянні з початком російських наступальних операцій на північ і північний схід від Харкова в середині травня 2024 року. ISW вже давно оцінив, що російське командування планувало свою наступальну операцію в Харківській області, щоб закріпити українську живу силу та дефіцитну техніку вздовж північного кордону, щоб надати російським силам можливість знову активізувати наступальні операції на інших, важливіших ділянках театру воєнних дій, особливо на Донеччині. Українські джерела підтвердили, що деякі українські сили перекинули підрозділи на Харківський напрямок з Донецької області, тому російські сили можуть використати цю передбачувану слабкість українських ліній для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка”, – вважають в ISW.
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Також за їхніми прогнозами може ще сильніше активізуватися фронт у напрямку Часового Яру та довкола Авдіївки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: isw, війна, наступ, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 07:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) констатує: атаки окупантів на Харківщині сходять нанівець, на цьому тлі вони активізувалися на Донеччині".