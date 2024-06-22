США дозволили бити по РФ лише на 100 км углиб, щоб захистити Харків – WP

Дозвіл Україні вражати цілі у РФ за допомогою американської зброї зменшив кількість ракетних обстрілів Харкова, але не зупинив літаки, які скидають смертоносні плануючі бомби в Харківській області, повідомляє The Washington Post.

Нова політика США, яка дозволяє Україні стріляти певними видами американської зброї по території РФ, призвела до скорочення деяких російських атак, але, як і раніше, обмежує дальність і не дозволяє Україні завдавати ударів по ключових аеродромах, заявили два українські чиновники. Ці аеродроми використовують російські літаки, які скидають смертоносні бомби, що планують.

Українські офіційні особи заявили, що США обмежили Україну стріляниною на відстані не більше 100 км. Обидва говорили за умов анонімності, оскільки були не уповноважені публічно говорити про правило. Офіційні особи США відмовилися уточнити обмеження, але заявили, що твердження українців про відстань менше ніж 100 км неправильне.

“США погодилися дозволити Україні стріляти з наданої США зброї по РФ туди, куди прибувають російські війська, намагаючись захопити українську територію”, – заявив представник Пентагону майор Чарлі Дітц. «Йдеться не про географію чи певний радіус, але, якщо Росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, Україна має можливість завдати удару у відповідь силам, які завдають ударів по ній з-за кордону».

Україні також дозволено використовувати поставлені США системи протиповітряної оборони для завдання ударів по російських літаках, «якщо вони збираються відкрити вогонь по українському повітряному простору», – сказав Дітц.

Радник національної безпеки Джейк Салліван підкреслив це в інтерв’ю PBS, заявивши: «Йдеться не про географію. Йдеться про здоровий глузд. Якщо Росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, має сенс лише дозволити Україні завдати удару у відповідь силам, які завдають ударів по ній з-за кордону».

Хоча чиновники в Києві не хочуть, щоб їх вважали такими, що публічно суперечать своїм американським колегам, ясно, що українські військові не вірять, що у них є така свобода дій, як припускають заяви представників Білого дому та Пентагону.

А результати українських ударів за три тижні з того часу, як Вашингтон схвалив прохання України використати певні західні озброєння для завдання ударів по російській території, підтверджують слова українських чиновників.

Інститут вивчення війни (ISW), вашингтонський аналітичний центр, повідомив цього місяця, що політика США, яка обмежує використання Україною американської зброї в РФ, фактично створила «величезний притулок, який РФ використовує для війни в Україні».

Один представник українського міністерства оборони заявив, що дозвіл використовувати американську зброю для завдання ударів по території РФ «виразно змінив ситуацію. Противник це, звісно, ​​відчув, особливо на лінії фронту».

Але урядовець додав: «Ні дальність, ні категорія [зброї] не є достатніми».

У своєму звіті ISW заявило, що ослаблення американських обмежень у районах, близьких до Харкова, скоротило російський «наземний притулок» — територію, яка все ще поза досяжністю України для американської зброї — лише на 15%, зберігши військову перевагу РФ над Україною.

За даними ISW, для нападу було дозволено лише «невелику територію вздовж російсько-українського міжнародного кордону» в Росії.

ISW заявив, що у війні на виснаження, яка призвела до величезних втрат серед цивільного населення, можна зробити набагато більше, щоб зменшити перевагу РФ. “Зміна політики США, хоч і є кроком у правильному напрямку, сама по собі неадекватна і нездатна підірвати російські операції в масштабі”, – йдеться в повідомленні.