Неточна, але руйнівна – експерт про другий удар ФАБ-3000 по Харківщині

Опубліковано відео другого застосування росіянами 3-тонної бомби ФАБ-3000 М54 – і знову в районі Липців, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко.

«Слід зазначити, що друге відео демонструє очевидну неточність цього КАБ. В обох випадках бомба не поцілила, але коштом своєї потужності завдала будинкам пошкодження. Загалом низька точність властива всій лінійці російських КАБів, від 250 до 1500. Але вона завжди компенсувалася кількістю», – зазначив Коваленко.

Тепер є поодинокі застосування ФАБ-3000, говорити про масові удари поки що не доводиться, нагадав експерт.

«Проте це страшна руйнівна сила, яка, навіть промахуючись, робить свою криваву справу. ППО. Авіація. ОТРК. І погодження на удари вглиб території РФ без обмежень по дальності. Ось що може розв’язати цю проблему», – наголосив Коваленко.