Неточна, але руйнівна – експерт про другий удар ФАБ-3000 по Харківщині
Опубліковано відео другого застосування росіянами 3-тонної бомби ФАБ-3000 М54 – і знову в районі Липців, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко.
«Слід зазначити, що друге відео демонструє очевидну неточність цього КАБ. В обох випадках бомба не поцілила, але коштом своєї потужності завдала будинкам пошкодження. Загалом низька точність властива всій лінійці російських КАБів, від 250 до 1500. Але вона завжди компенсувалася кількістю», – зазначив Коваленко.
Тепер є поодинокі застосування ФАБ-3000, говорити про масові удари поки що не доводиться, нагадав експерт.
«Проте це страшна руйнівна сила, яка, навіть промахуючись, робить свою криваву справу. ППО. Авіація. ОТРК. І погодження на удари вглиб території РФ без обмежень по дальності. Ось що може розв’язати цю проблему», – наголосив Коваленко.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Александр Коваленко., бомба, липцы, росіяни, ФАБ-3000, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 09:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковано відео другого застосування росіянами 3-тонної бомби ФАБ-3000 М54 – і знову в районі Липців, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко.".