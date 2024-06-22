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Неточна, але руйнівна – експерт про другий удар ФАБ-3000 по Харківщині

Події 09:58   22.06.2024
Оксана Якушко
Неточна, але руйнівна – експерт про другий удар ФАБ-3000 по Харківщині

Опубліковано відео другого застосування росіянами 3-тонної бомби ФАБ-3000 М54 – і знову в районі Липців, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко.

«Слід зазначити, що друге відео демонструє очевидну неточність цього КАБ. В обох випадках бомба не поцілила, але коштом своєї потужності завдала будинкам пошкодження. Загалом низька точність властива всій лінійці російських КАБів, від 250 до 1500. Але вона завжди компенсувалася кількістю», – зазначив Коваленко.

Тепер є поодинокі застосування ФАБ-3000, говорити про масові удари поки що не доводиться, нагадав експерт.

«Проте це страшна руйнівна сила, яка, навіть промахуючись, робить свою криваву справу. ППО. Авіація. ОТРК. І погодження на удари вглиб території РФ без обмежень по дальності. Ось що може розв’язати цю проблему», – наголосив Коваленко.

Читайте також: Росіяни вперше застосували плануючу бомбу ФАБ-3000 – Коваленко (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 09:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковано відео другого застосування росіянами 3-тонної бомби ФАБ-3000 М54 – і знову в районі Липців, повідомив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко.".