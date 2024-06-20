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Росіяни вперше застосували плануючу бомбу ФАБ-3000 – Коваленко (відео)

Події 17:03   20.06.2024
Оксана Якушко
Росіяни вперше застосували плануючу бомбу ФАБ-3000 – Коваленко (відео)

Це перше в історії застосування ФАБ-3000 – тритонної бомби, що планує, повідомив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний супротив” Олександр Коваленко, коментуючи відео удару росіян по Липцях Харківської області. 

«Про те, що росіяни працюють над УМПК для ФАБ-3000 М54 та можливістю їх застосування з тактичної авіації – Су-34, було відомо ще у 2023-му році. Тому день, коли росіяни почнуть їх застосовувати, було питанням часу. І ось, він настав. Чи ми готові до цього? Ні», – прокоментував сьогоднішній удар по Липцях Коваленко.

Щоб протистояти КАБам, необхідно великого радіуса дії ППО для знищення носіїв КАБ на великих відстанях, винищувачі F-16 для знищення носіїв КАБ на великих відстанях та ATCMS для знищення носіїв КАБ на аеродромах на великих відстанях, каже Коваленко. Але у нас або їх немає, або немає дозволу ударів по території Росії.

«Тим часом важкий ФАБ-3000 М54, а особливо якщо їх два, перетворюють Су-34 на повільну, неповоротку ціль… Але, на жаль, і ах. ФАБ-3000 М54 значно прискорить розтин та злом наших ліній оборони та укріпрайонів, якщо рішення про протидію не почнуть приймати, у тому числі нашими партнерами, максимально швидко. Хоча, з урахуванням інформації, вони повинні були бути давно їх прийняти», – наголосив Коваленко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 17:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Это первое в истории применение планирующей трёхтонной бомбы ФАБ-3000, сообщил военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко, комментируя видео удара россиян по Липцам Харьковской области. ".