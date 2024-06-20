Россияне впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 — Коваленко (видео)
Это первое в истории применение планирующей трёхтонной бомбы ФАБ-3000, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя видео удара россиян по Липцам Харьковской области.
«О том, что РОВ работают над УМПК для ФАБ-3000 М54 и возможностью их применения с тактической авиации – Су-34, было известно ещё в 2023-м году. Поэтому день, когда россияне начнут их применять был вопросом времени. И вот, он наступил. Готовы ли мы к этому? Нет», — прокомментировал сегодняшний удар по Липцам Коваленко.
Чтобы противостоять КАБам, необходимо большого радиуса действия ПВО для уничтожения носителей КАБ на больших расстояниях, истребители F-16 для уничтожения носителей КАБ на больших расстояниях и ОТРК ATCMS для уничтожения носителей КАБ на аэродромах на больших расстояниях, говорит Коваленко. Но у нас либо их нет, либо нет разрешения ударов по территории рф.
«Между тем, тяжеленный ФАБ-3000 М54, а особенно если их два, превращают Су-34 в медленную, неповоротливую цель… Но, увы и ах. ФАБ-3000 М54 значительно ускорить вскрытие и взлом наших линий обороны и укрепрайонов, если решение о противодействии не начнут приниматься, в том числе нашими партнёрами, максимально быстро. Хотя, с учётом имевшей информации, они должны были быть давно приняты», — подчеркнул Коваленко.
Читайте также: Могут ли ФАБ-3000 применить по Харькову — анализ ВВС
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Александр Коваленко., липцы, планирующая бомба, ФАБ-3000, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 — Коваленко (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 17:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это первое в истории применение планирующей трёхтонной бомбы ФАБ-3000, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя видео удара россиян по Липцам Харьковской области. ".