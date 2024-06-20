Россияне впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 — Коваленко (видео)

Это первое в истории применение планирующей трёхтонной бомбы ФАБ-3000, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя видео удара россиян по Липцам Харьковской области.

«О том, что РОВ работают над УМПК для ФАБ-3000 М54 и возможностью их применения с тактической авиации – Су-34, было известно ещё в 2023-м году. Поэтому день, когда россияне начнут их применять был вопросом времени. И вот, он наступил. Готовы ли мы к этому? Нет», — прокомментировал сегодняшний удар по Липцам Коваленко.

Чтобы противостоять КАБам, необходимо большого радиуса действия ПВО для уничтожения носителей КАБ на больших расстояниях, истребители F-16 для уничтожения носителей КАБ на больших расстояниях и ОТРК ATCMS для уничтожения носителей КАБ на аэродромах на больших расстояниях, говорит Коваленко. Но у нас либо их нет, либо нет разрешения ударов по территории рф.

«Между тем, тяжеленный ФАБ-3000 М54, а особенно если их два, превращают Су-34 в медленную, неповоротливую цель… Но, увы и ах. ФАБ-3000 М54 значительно ускорить вскрытие и взлом наших линий обороны и укрепрайонов, если решение о противодействии не начнут приниматься, в том числе нашими партнёрами, максимально быстро. Хотя, с учётом имевшей информации, они должны были быть давно приняты», — подчеркнул Коваленко.