ФАБ-3000 могут использовать по Харькову. Чем опасна российская «царь-бомба»

В современной России эти ФАБы, переработанные в КАБ, теперь называют «царь-бомбами», хотя по сути это чугун, к которому пытаются подключить комплект крыльев для планирования и GPS. Но самолеты Су-34 и Ту-22 с тяжелыми авиабомбами теряют в маневренности, что делает их уязвимыми для ПВО, пишет BBC.

Зачем ФАБ-3000 и где используются такие бомбы

На днях пропагандистский канал Минобороны РФ «Звезда» отрапортовал, что Шойгу посетил 53-й арсенал в Нижегородской области, где россияне перерабатывают старые боеприпасы и производят новые бомбы.

В сюжете говорится о наращивании производства ФАБ-1500 вдвое, но наибольшего резонанса он достиг из-за новости о возобновлении проекта ФАБ-3000.

У этих авиационных бомб есть 1400 кг взрывчатки – серьезный груз и средство поражения.

Зачем расконсервируют ФАБ-3000? Для ударов по плотной застройке.

Краматорско-Славянская агломерация или Харьков – россияне не слишком скрывают свои цели. Когда будет возможность изолировать городскую застройку, выбить там ПВО и начать равнять кварталы с землей – они это начнут.

Россияне сейчас чаще всего применяют КАБ на самых горячих участках фронта – в районе Авдеевки, Бахмута, Крынок, Купянского направления.

Также РФ регулярно применяет управляемые авиабомбы на северо-востоке Украины – в приграничной полосе от Черниговщины до Харьковщины.

Для Харькова и других регионов опасность КАБов возникнет в случае подавления или отсутствия ПВО ближнего или среднего радиуса действия. Это позволит российской авиации приблизиться на достаточное расстояние для сброса авиабомб.

Чугунок с крыльями

ФАБ-300 советская армия применяла при вторжении в Афганистан в 1980-х. Она била ими по лазуритным шахтам Куран-о-Мунджан, по войскам моджахедов, осаждавших Кабул.

В современной России эти ФАБы, переработанные в КАБ, теперь называют «царь-бомбами», хотя по сути это чугун, к которому пытаются подключить комплект крыльев для планировки и GPS.

Пока продолжаются эксперименты с предсерийными партиями. Речь идет не просто о том, чтобы присоединить к бомбе большие крылья, и тогда тяжелый боеприпас улетит, куда надо. Вместо этого нужно учесть много инженерных моментов.

Сплошная зона поражения у бомбы ФАБ-3000 – 35 метров. Зона тяжелых контузий и разрушений – 150 метров. Если есть оборудованные позиции с перекрытиями, инженерными обложениями и бруствером, то зона поражения меньше.

Единственным носителем этого средства в РФ является бомбардировщик Ту-22М3 – из-за размеров бомболюков и нюансов крепления.

Много носителей «трехтонных» бомб у Москвы нет

Но кроме Ту-22МЗ теоретически ФАБ-3000 может нести еще и Су-34 – по две бомбы с креплением под крыльями. Впрочем, и Су-34, и Ту-22 с тяжелыми авиабомбами теряют в маневренности, что делает их уязвимыми для ПВО.

Есть еще старые стратегические бомбардировщики Ту-16. Но эти самолеты разработали в 1950-х, списали в 1990-х.

Переработка других самолетов отразится на стоимости бомбометания ФАБ-3000 и впоследствии выведет часть машин по эксплуатации.

То есть в стратегическом плане россиянам выгоднее сбрасывать полтонны ФАБ-500, чем они сейчас и занимаются.

Одинокая ФАБ-3000, упавшая в 20 метрах от моста, нанесет ему такие же повреждения, как и ФАБ-500.

Расконсервирование и применение

Пока что о производстве совершенно новых ФАБ-3000 речь не идет. Старые советские авиабомбы расконсервируют, проверяют взрывчатое вещество.

Литая часть – из чугуна, с толстыми стенками. С нуля нужно делать разве что детонаторы.

Бросать их могут сразу по два с одного борта. Но после сброса с самолета бомба превращается в ракету без двигателя – ее может перехватить ПВО.

В последний раз ФАБ-3000 россияне доставали во время осады Мариуполя – они сбрасывали бомбы по району «Азовстали», пользуясь тем, что смогли занять небо над городом.

Теперь ситуация другая. Даже если россиянам удастся вставить в бомболюки ТУ-22М3 увеличенный габарит ФАБ-3000 с комплексом коррекции полета УМПК, эти самолеты к линии фронта не подходят.

Этот стратегический бомбардировщик слишком заметен в радиолокационном диапазоне.

После потери двух А-50 россияне вряд ли захотят рисковать еще и ТУ-22М3.

Можно ли с ними бороться?

С начала 2024 года российские самолеты сбросили на позиции Сил обороны более 3500 авиабомб. Это в 16 раз больше по сравнению с 2023 годом.

За три текущих месяца – 40 бомб в сутки. Были дни затишья, а были и такие, когда сбрасывали 150 бомб, например на пике наступления на Авдеевку, в узкой полосе.

Конечно, бомбы ФАБ-3000 будут наносить потери ВСУ. Россия хочет компенсировать низкую точность мощностью.

Но потенциал бомб ФАБ-3000 ограничен возможностями носителя и тем, что РФ не может подавить украинскую ПВО, нет специальных самолетов РЭС.

А после поставок F-16 и достаточного количества планирующих бомб JDAM для Украины ситуация выровняется. Бомбы большой мощности Москва массово использовать не сможет.