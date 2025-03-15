Правий берег Осколу для росіян – м’ясорубка – аналітик детально про Куп’янщину

На Куп’янському напрямку в армії РФ – серія невдач, констатує військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Він детально розповів, де окупанти втрачають позиції та чому «завели себе у пастку».

«На сьогодні окупаційні війська за весь той період (з двадцятих чисел листопада), що вони розпочали цю операцію, вони контролюють трохи більше ніж 40 кв. км. Цієї площі критично не вистачає для того, щоб сформувати ударне тактичне угруповання для подальшого просування не те, що у напрямку на Великий Бурлук, а навіть по трасі Р-79 в напрямку до Куп’янська», – сказав Коваленко в огляді на Oboz.ua.

Ситуація біля Западного. За даними аналітика, в районі села Западне ворог втратив зону контролю і території, щоб мати фізичну присутність на Р-79. Адже зараз цей населений пункт переважно під контролем українських воїнів, а росіяни знаходяться тільки на його околицях.

Ситуація біля Дворічної. Коваленко зазначив, що окупанти здійснили тут висадку, але за 2,5 місяці вони так і не встановили контроль над цим селищем. СОУ тримають тут відповідні позиції.

Ситуація біля Фиголівки. Аналітик каже: ще нещодавно війська РФ почали звітувати, що в районі цього села їм вдалося провести успішні наступальні дії, і вони взяли населений пункт під свій контроль. Але, станом на 15 березня українські захисники вибили окупантів з Фиголівки. І росіяни зараз не мають можливості і в цьому напрямку розширювати свій контроль.

«Якщо ми говоримо про Куп’янський напрямок, то тут треба розуміти, окупанти зараз себе завели в ту пастку в якій вони свого часу опинилися на півночі Харківщини. Якщо вони намагалися імітувати таку собі операцію Кринки 2.0, то у них це не спрацювало. Ті позиції, які вони намагалися величезними втратами зайняти, вони втрачають. Правий берег річки Оскіл для росіян – м’ясорубка», – підсумував Коваленко.

Відео: Oboz.ua