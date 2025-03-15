«Правый берег Оскола для россиян – мясорубка» — аналитик подробно о Купянщине
На Купянском направлении у армии РФ – серия неудач, констатирует военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он подробно рассказал, где оккупанты теряют позиции и почему «завели себя в ловушку».
«На сегодняшний день оккупационные войска за весь тот период (с двадцатых чисел ноября), которые они начали эту операцию, они контролируют чуть более 40 кв. км. Этой площади критически не хватает для того, чтобы сформировать ударную тактическую группировку для дальнейшего продвижения не то, что в направлении на Великий Бурлук, а даже по трассе Р-79 в направлении Купянска», — сказал Коваленко в обзоре на Oboz.ua.
Ситуация вблизи Западного. По данным аналитика, в районе села Западное враг потерял зону контроля и территории, чтобы иметь физическое присутствие на Р-79. Ведь сейчас этот населенный пункт преимущественно под контролем украинских воинов, а россияне находятся только в его окрестностях.
Ситуация возле Двуречной. Коваленко отметил, что оккупанты совершили здесь высадку, но за 2,5 месяца они так и не установили контроль над этим поселком. СОУ держат здесь подходящие позиции.
Ситуация возле Фиголовки. Аналитик говорит: еще недавно войска РФ начали отчитываться, что в районе этого села им удалось провести успешные наступательные действия, и они взяли населенный пункт под свой контроль. По состоянию на 15 марта украинские защитники выбили оккупантов из Фиголовки. И у россиян сейчас нет возможности и в этом направлении расширять свой контроль.
«Если мы говорим о Купянском направлении, то здесь надо понимать, оккупанты сейчас себя завели в ту ловушку, в которой они в свое время оказались на севере Харьковщины. Если они пытались имитировать некую операцию Крынки 2.0, то у них это не сработало. Те позиции, которые они пытались занять огромными потерями, они теряют. Правый берег реки Оскол для россиян – мясорубка», — подытожил Коваленко.
Видео: Oboz.ua
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Александр Коваленко., купянское направление, река Оскол, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении у армии РФ – серия неудач, констатирует военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. ".