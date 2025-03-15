В РФ заявляют, что «оккупанты приближаются к Боровой» – ISW не подтверждает

Аналитики Института изучения войны (ISW) констатируют: несмотря на попытки ВС РФ проводить наступательные действия, продвижений россиян в Харьковской области нет.

В частности, по данным ISW, армия РФ атаковала на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Красное Первое, Дорошевка, Голубовка и Петропавловка.

«Российский милитарист 14 марта заявил, что украинские войска контратакуют у дороги Р-79 Двуречная-Купянск», — рассказали аналитики.

Тем временем, в ОСГВ «Хортица» сообщили, что ВС РФ пытаются перебросить дополнительные подразделения и ресурсы через западный (правый) берег реки Оскол, добавили в ISW.

Отметим, 13 марта спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона заявил, что фиксируют сильную активизацию врага на Купянском направлении. В частности, он сообщил, что оккупанты воспользовались возможностью и перебросили часть средств по льду через реку Оскол. Сейчас украинские воины пытаются вернуть оккупантов за реку, добавил Трегубов.

Кроме этого, говорят в ISW, 14 марта российский милитарист заявил, что «оккупанты приближаются к Боровой и очистили Загрызово», однако аналитики эту информацию не подтверждают.

«Российский источник заявил, что украинские войска контратакуют в районе Богуславки», — отметили аналитики.