В РФ заявляют, что «оккупанты приближаются к Боровой» – ISW не подтверждает
Аналитики Института изучения войны (ISW) констатируют: несмотря на попытки ВС РФ проводить наступательные действия, продвижений россиян в Харьковской области нет.
В частности, по данным ISW, армия РФ атаковала на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Красное Первое, Дорошевка, Голубовка и Петропавловка.
«Российский милитарист 14 марта заявил, что украинские войска контратакуют у дороги Р-79 Двуречная-Купянск», — рассказали аналитики.
Тем временем, в ОСГВ «Хортица» сообщили, что ВС РФ пытаются перебросить дополнительные подразделения и ресурсы через западный (правый) берег реки Оскол, добавили в ISW.
Отметим, 13 марта спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона заявил, что фиксируют сильную активизацию врага на Купянском направлении. В частности, он сообщил, что оккупанты воспользовались возможностью и перебросили часть средств по льду через реку Оскол. Сейчас украинские воины пытаются вернуть оккупантов за реку, добавил Трегубов.
Кроме этого, говорят в ISW, 14 марта российский милитарист заявил, что «оккупанты приближаются к Боровой и очистили Загрызово», однако аналитики эту информацию не подтверждают.
«Российский источник заявил, что украинские войска контратакуют в районе Богуславки», — отметили аналитики.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, аналитики, война, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 07:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW) констатируют: несмотря на попытки ВС РФ проводить наступательные действия, продвижений россиян в Харьковской области нет.".