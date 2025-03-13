ВС РФ перебросили часть средств через Оскол: ситуация на Купянском направлении
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Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона заявил, что фиксируют сильную активизацию врага на Купянском направлении.
В частности, он сообщил, что оккупанты воспользовались возможностью и перебросили часть средств по льду через реку Оскол.
«Плюс они пытаются бросать по самой реке, с помощью малых плавсредств, но это, конечно, немного не то счастье, которое у них было раньше. Именно поэтому там сейчас есть определенные силы, которые они пытаются использовать», — рассказал Трегубов.
Тем временем украинские воины пытаются вернуть оккупантов за реку, добавил Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: ВС РФ, купянское направление, река Оскол, хортица;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона заявил, что фиксируют сильную активизацию врага на Купянском направлении.".