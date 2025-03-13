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ВС РФ перебросили часть средств через Оскол: ситуация на Купянском направлении

Фронт 14:51   13.03.2025
Виктория Яковенко
ВС РФ перебросили часть средств через Оскол: ситуация на Купянском направлении Скриншот

Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона заявил, что фиксируют сильную активизацию врага на Купянском направлении.

В частности, он сообщил, что оккупанты воспользовались возможностью и перебросили часть средств по льду через реку Оскол.

«Плюс они пытаются бросать по самой реке, с помощью малых плавсредств, но это, конечно, немного не то счастье, которое у них было раньше. Именно поэтому там сейчас есть определенные силы, которые они пытаются использовать», — рассказал Трегубов.

Тем временем украинские воины пытаются вернуть оккупантов за реку, добавил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Эксперт: ВСУ усилили оборону, у РФ начались проблемы на Купянском направлении

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 14:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона заявил, что фиксируют сильную активизацию врага на Купянском направлении.".