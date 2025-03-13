ВС РФ перебросили часть средств через Оскол: ситуация на Купянском направлении

Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона заявил, что фиксируют сильную активизацию врага на Купянском направлении.

В частности, он сообщил, что оккупанты воспользовались возможностью и перебросили часть средств по льду через реку Оскол.

«Плюс они пытаются бросать по самой реке, с помощью малых плавсредств, но это, конечно, немного не то счастье, которое у них было раньше. Именно поэтому там сейчас есть определенные силы, которые они пытаются использовать», — рассказал Трегубов.

Тем временем украинские воины пытаются вернуть оккупантов за реку, добавил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»